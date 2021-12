The Witcher 2, il finale di stagione spiegato bene

E' finalmente arrivata l'attesa seconda stagione di The Witcher, la celebre serie TV Netflix ispirata alla saga letteraria dell'autore polacco Andrzej Sapkowski. Come finisce la seconda stagione dello show e quali spiragli restano aperti per il futuro della serie Netflix e del franchise?

The Witcher 2 ha debuttato oggi su Netflix con 8 nuove puntate nelle quali al centro vi è il percorso di formazione della principessa Cirilla, giunta a Kaer Morhen, dove viene addestrata sotto l'attenta guida di Geralt.

Nel penultimo episodio, Ciri viene posseduta da Voleth Meir, un demone raffigurato sotto forma di una donna molto anziana, che ha manipolato Yennefer per tutto il corso della seconda stagione. Mentre Ciri rivede la sua vecchia vita, il suo corpo è posseduto dal demone che si aggira per Kaer Morhen uccidendo nel sonno gli strighi. Proprio mentre sta per uccidere Vesemir, Geralt la scopre e riesce a smascherare l'inganno di Voleth prima che sia troppo tardi.

Vesemir è comprensibilmente in cerca di vendetta, mentre Geralt tenta di salvare Ciri, liberandola dal demone che la possiede. Lo scontro prende una brutta piega quando Vesemir riesce a pugnalare Voleth, ma quando Geralt realizza che la strega si nutre dell'odio e del rancore che provano verso di lei, cambia strategia: "Ciri, se puoi sentirci, torna a casa".

Ma questo appello non basta: la principessa non potrà liberarsi dal demone finché Yennefer non espierà le sue colpe, decidendo di commettere un gesto di sacrificio. Nel tentativo di scacciare i basilischi evocati da Voleth, Ciri finisce insieme a Geralt e Yennefer in uno strano mondo demoniaco, quello degli Spettri di Morhogg.

La Caccia Selvaggia si rivolge a Ciri con l'appellativo di Figlia del Sangue Antico, invitandola a unirsi a loro: "Il tuo posto è tra di noi". Ma la principessa riesce a tornare in salvo a Kaer Morhen con i suoi compagni prima che sia troppo tardi.

Nell'attesa di sapere che ne sarà di Ciri e quale destino attenderà i nostri protagonisti nelle future stagioni della serie Netflix, avete letto la nostra recensione di The Witcher 2 sui primi 6 episodi in anteprima?