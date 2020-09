The Witcher 2, finita la produzione dei due episodi diretti da Stephen Surjik

Continuano i lavori sull'attesissima The Witcher 2 di casa Netflix, ed è proprio la showrunner Lauren S. Hissrich ad annunciare la conclusione della produzione di due degli otto episodi che andranno a comporre la nuova stagione, per la precisione quelli diretti dal regista Stephen Surjik, che la scrittrice loda via Instagram.

Scriva la showrunner: "Questo è il mio ultimo giorno ufficiale sul set con Stephen Surjik. Non mi aspettavo che i suoi due episodi dovessero affrontare una pandemia globale, o che i nostri tre mesi insieme si estendessero a quasi un anno. Ma alla fine è successo e non avrei potuto avere un partner migliore al mio fianco. Sono grata per la sua visione, leadership, spirito e amicizia. Grazie a lui, The Witcher è tornato ed è migliore che mai".

Le riprese sono ufficialmente ricominciate durante il mese di agosto 2020, come ci ha testimoniato un post su Instagram di Henry Cavill sul set. Non sappiamo molto sullo stato dei lavori, ma Netflix ha assicurato che la prossima stagione di The Witcher arriverà sugli schermi nel corso del 2021. La finestra delle vacanze natalizie, come avvenuto per la prima stagione, uscita a dicembre 2019, pare quindi esclusa.

Conosciamo inoltre diversi dettagli riguardo alla produzione: la storia, che seguirà ancora gli eventi dei tre protagonisti, non avrà più l'andamento anomalo del tempo con continui flashback e flash forward, ma seguirà un percorso più lineare, e inizierà subito dopo l'incontro avvenuto nel finale di prima stagione tra Ciri e Geralt. È stato inoltre confermato che ci saranno molti nuovi mostri che il nostro eroe dovrà affrontare, e qualche rumor insistente osserva come nella prossima stagione potrebbe iniziare l'addestramento da witcher di Ciri a Kaer Morhen.

Il cast poi, salvo sorprese, è praticamente stato già annunciato nella sua interezza: oltre alle conferme di Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan e Joey Batey (e ai ritorni anche di diversi altri attori come Anna Shaffer, MyAnna Buring e Therica Wilson Read), si sono aggiunti anche Kim Bodnia nei panni di Vesemir e Kristofer Hivju, il famoso Tormund di Game of Thrones, che interpreterà Nivellen.

E per quanto riguarda la data di uscita? Possiamo fare delle congetture. Un report della compagnia Platige Image (che ha curato gli effetti speciali della prima stagione) datato 27 aprile 2020 aveva annunciato che The Witcher 2 si sarebbe composta di 8 episodi, e i lavori di rifinitura sarebbero stati completati nel mese di luglio del 2021. I lavori della prima stagione finirono nel mese di novembre 2019, un mese prima dell'uscita della serie su Netflix. Se seguissero lo stesso percorso, è possibile ipotizzare che la serie possa uscire nel corso del mese di agosto 2021, periodo tra l'altro piuttosto ricco di produzioni Netflix, che hanno sempre avuto uno spazio anche nel mese "vacanziero" dell'anno. Per quanto plausibile, ci sentiamo di prendere questa notizia con le pinze: non sappiamo se e quanto i lavori siano stati rallentati dalla pandemia globale da COVID-19, quindi, non avendo ancora date ufficiali, siamo in grado solo di fare previsioni, anche se non prive di fondamento.

In attesa di comunicati ufficiali, voi cosa vi aspettate dalla prossima stagione di The Witcher? Fatecelo sapere nello spazio commenti.