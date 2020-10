The Witcher 2, altre foto dal set: ecco le nuove armature di Nilfgaard

Continuano ad arrivare nuovi scatti dal set della seconda stagione di The Witcher, e dopo i nuovi outfit di Yennefer e Ciri, vediamo anche le nuove armature dei Nilgaardiani e un cambio di look per Fringilla.

Quando vennero mostrate le prime immagini di The Witcher relative ai Nilfgaardiani e le loro armature, furono in molti a esprimere disappunto per la scelta fatta dalla produzione, ritenute dai più poco fedeli alla descrizione ufficiale. E sebbene il costumista della serie, Tim Aslam, disse la sua in merito ("Sarebbe stato facile crearla simile ad un'armatura medievale o rinascimentale, ma credo che così non sarei riuscito a far capire il potere oscuro e spaventoso di Nilfgaard"), la scelta non sembrò comunque convincere appieno il pubblico.

Adesso, però, sembrerebbe che siano stati effettuati dei cambiamenti piuttosto significativi, visibili già dalle prime foto comparse online di Eamon Farren nei panni di Cahir, come segnala il sito Redanian Intelligence, e che trovate anche nella nostra gallery.

Nello scatto, inoltre, è presente anche Mimi Ndiweni, l'interprete di Fringilla, con un nuovo outfit.

Sembra dunque che la nuova stagione di The Witcher ci riserverà parecchie sorprese, non sono in fatto di trama e avvenimenti, ma anche nei (più o meno piccoli) dettagli.

E voi, cosa ne pensate dei nuovi costumi visti finora? Fateci sapere nei commenti.