The Witcher 2, Freya Allan e Anya Chalotra orgogliose di Ciri e Yennefer: le loro parole

Le star di The Witcher Freya Allan e Anya Chalotra non potrebbero essere più orgogliose del percorso che stanno portando avanti i propri personaggi nella serie Netflix. Ecco cosa hanno avuto da dire le attrici su Ciri e Yennefer in questa seconda stagione.

La WitcherCon, l'evento dedicato alla serie tv Netflix The Witcher, ci ha regalato un primo trailer per la seconda stagione dello show con Henry Cavill e tante anticipazioni di ciò che vedremo sullo schermo.

Tra queste si inseriscono anche le dichiarazioni di due delle interpreti principali della serie, Freya Allan e Anya Chalotra, i cui personaggi avranno parecchio da fare nei nuovi episodi...

In particolare, la giovane Ciri dovrà imparare come badare a sé stessa, e ovviamente questo implica il saper combattere, quantomeno per difendersi...

“Allenarmi per il combattimento è una delle cose di cui ero più entusiasta per questa seconda stagione. Adoro il dipartimento stunt. Abbiamo coinvolto i migliori, sono così divertenti e tirano fuori il meglio di te" ha rivelato Allan "Ciri inizia ad allenarsi e l’allenamento diventa una delle sue principali fonti di motivazione. È molto determinata e vuole davvero diventare una grande guerriera e una Witcher".

Intanto, Yennefer avrà i suoi problemi, e dovrà trovare il modo di affrontarli a modo suo, come d'altronde ha fatto fino a questo questo momento.

“Devo dire che lei trova sempre un modo per fare quello che vuole" afferma infatti Chalotra "È una sopravvissuta, questo è l’aspetto che preferisco di lei, anche se ce ne sono tanti altri che amo. Siamo diventate abbastanza simili e abbiamo imparato l'una dall'altra”.

Come annunciato nel corso dell'evento, la seconda stagione di The Witcher debutterà il 17 dicembre 2021 su Netflix.