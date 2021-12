The Witcher 2: Freya Allan parla dei cambiamenti di Ciri

Freya Allan, interprete di Ciri nella serie di The Witcher targata Netflix, parla del cambio di colore della sue sopracciglia rispetto alla prima stagione, oltre a discutere alcuni dettagli dei nuovi rapporti tra i personaggi.

La nuova stagione di The Witcher è arrivata e sta ottenendo globalmente ottimi riscontri da parte di critica e pubblico, tanto che in questi giorni pure Sapkowski ha elogiato The Witcher 2. Comunque, i fan dello strigo avranno notato che Ciri ha un look lievemente differente in questa nuova stagione. In particolare, le sopracciglia adesso non hanno più lo stesso colore biancastro, bensì una tonalità castana. Ebbene, nell' intervista concessa a Collider, che potete visionare anche nel video presente in apertura, l'attrice ci spiega il motivo di questo cambiamento: "Sono stata io a dire che, se faremo molte altre stagioni - e speriamo di farle - finirò per non avere più sopracciglia, se vengono decolorate ogni giorno. Allora, ho pensato di farla finita con le sopracciglia decolorate e ora sono del mio colore naturale".

Un altro cambiamento della seconda stagione 2 di the Witcher riguarda il rapporto tra Ciri e Yennefer, che ha permesso ai due personaggi di condividere la scena, mentre nella prima stagione non avevano mai avuto la possibilità di incontrarsi. In questo modo Freya Allan ha avuto modo di conoscere meglio Anya Chalotra, interprete di Yennefer. Qui di seguito potete leggere cosa ha dichiarato riguardo l'esperienza sul set al fianco di Chalotra: "Non vedevo l'ora di girare delle scene insieme a lei, visto che aveva fatto un lavoro eccellente nella prima stagione. E devo dire che lavora in modo diverso da me. Infatti, lei dà molta più importanza alla preparazione della scena, vuole sapere con esattezza dove muoversi e cose del genere. Io invece preferisco essere spontanea, lasciarmi trascinare dal momento e vedere cosa succede. Comunque, è stato interessante vedere un approccio diverso dal mio, infatti puoi sempre imparare qualcosa dagli altri attori e dal loro metodo di lavoro".

Infine, vi invitiamo a leggere la nostra recensione dei primi 6 episodi di The Witcher 2 e vi ricordiamo che la serie è attualmente disponibile su Netflix.