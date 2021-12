The Witcher 2: Freya Allan e le riprese: 'Ero nel panico,avevo paura di commettere errori'

Lo stile delle riprese della seconda stagione di The Witcher ha dato non pochi grattacapi a una delle sue attrici, parliamo di Freya Allan che nella serie interpreta la bellissima principessa Ciri. Questo peculiare stile ha disorientato l'interprete e le ha addirittura causato del panico per la paura di commettere degli errori sul personaggio.

Ecco cosa ha dichiarato l'attrice in un'intervista esclusiva concessa a Digital Spy: "Penso diventi parecchio difficile quando salti da un episodio all'altro rispetto a quando li giri in blocco. Ora più che mai. Di solito si gira il primo e il secondo episodio e poi passi al secondo e al terzo. Ma questa volta è capitata di saltare dall'episodio due al sesto, poi al settimo, poi all'ottavo e poi indietro fino al primo. Saltavamo così in continuazione. Quindi era difficile tenere a mente tutto, non era una situazione ideale, ma ovviamente non puoi farci nulla, così devi adattarti e portare a casa il lavoro".

L'attrice ha anche rivelato di aver avuto dei momenti di panico: "Questo voleva dire che potevamo avere dei momenti in cui andavamo nel panico, ti chiedevi: 'Oh mio Dio, l'ho interpretato nel modo completamente sbagliato, perché c'era questa scena prima?' e poi realizzavi, 'Oh, tutto a posto'. E' una situazione paranoica perché non hai girato un sacco di scene precedenti a quelle che stai girando che può essere una scena importante. Quindi è sia strano che faticoso".

Nel frattempo, The Witcher è la serie più vista su Netflix quest'ultima settimana, a pochi giorni dalla diffusione della seconda stagione sulla piattaforma. Le avventure dello strigo hanno conquistato il mondo intero e stando al punteggio su Rotten Tomatoes di The Witcher 2, sembra che il secondo capitolo di questo show tratto dai libri fantasy dello scrittore polacco potrà fare ancora meglio.

Su queste pagine trovate già la nostra recensione di The Witcher 2.