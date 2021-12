The Witcher 2, Geralt e Ciri arrivano a Kaer Morhen in questa scena in anteprima

A ormai poche ore dal debutto della stagione 2 di The Witcher su Netflix, abbiamo letto l'entusiastica recensione di Andrzej Shapkowski, e grazie a IGN possiamo vedere in esclusiva una scena tratta da uno dei nuovi episodi della serie. Nelle immagini assistiamo all'arrivo di Geralt e Ciri a Kaer Morhen.

La clip, pubblicata in esclusiva da IGN, è tratta dal secondo episodio di The Witcher 2, intitolato appunto Kaer Morhen. Dopo il finale della prima stagione, Geralt (Henry Cavill) decide di portare Ciri nella casa della sua infanzia per sfuggire a Nilfgaard. Kaer Morhen è ormai decrepita e ben lontana dai fasti di un tempo.

Nei libri di Andrzej Shapkowski, a Kaer Morhen Ciri riceve un addestramento sia sui mostri e sulle erbe, da parte di Vesemir, sia sull'arte del combattimento, da parte di Lambert, Eskel e Coën.

La vecchia fortezza di Kaer Morhen, a quanto pare, dovrebbe essere un punto di riferimento nella stagione 2 di The Witcher per tutti i personaggi principali. Anche Yennefer, in un determinato momento della stagione, dovrebbe poi riunirsi a Geralt e Ciri.

La prima stagione di The Witcher, pubblicata nel 2019, è uno dei debutti più visti di sempre su Netflix. Nelle prossime settimane, invece, scopriremo anche chi è Lambert in The Witcher 2. Quali sono le vostre aspettative sulla nuova stagione? Fatecelo sapere nei vostri commenti.