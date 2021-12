The Witcher 2: Geralt di Henry Cavill contro un orribile leshen nel nuovo video di Netflix

Netflix ha pubblicato una nuova clip tratta dalla seconda stagione di The Witcher, e nel filmato i fan possono vedere il Geralt di Rivia di Henry Cavill alle prese con un temibile leshen nelle sale di Kaer Morhen.

In una clip pubblicata in esclusiva su The Graham Norton Show, Geralt di Rivia può essere visto nelle sale di Kaer Morhen, che sono state invase da un leshen: sebbene il video non offra agli spettatori alcun contesto - e di certo non saremo noi a spoilerarli - i fan possono vedere lo strigo che brandisce la sua spada contro i numerosi arti del mostro, simili a grosse radici.

La presenza del leshen era stato anticipata dall'attore Paul Bullion come uno dei primi mostri che il pubblico avrebbe visto nella seconda stagione di The Witcher. La creatura è stata resa famosa dal videogame The Witcher 3: Wild Hunt di CD Projekt Red, che ha portato il franchise nel mainstream, anche se in origine venne menzionata per la prima volta nella serie di romanzi di Andrzej Sapkowski. Per quanto riguarda il castello dei witcher, la fortezza di Kaer Morhen era già stata mostrata nel video promozionale di The Witcher con Geralt e Vasemir.

Ricordiamo che la seconda stagione di The Witcher arriverà su Netflix a partire dal 17 dicembre e che sarà composta da otto episodi. Per altri approfondimenti, ascoltate il nuovo brano della colonna sonora di The Witcher 2.