The Witcher 2: Geralt alle prese con un orribile mostro nel nuovo video promozionale

La stagione 2 di The Witcher sta per arrivare e presto potremo scoprire non solo cosa accadrà in questi nuovi episodi a Geralt, Ciri e Yennefer ma, anche incontrare un leggendario personaggio, il Leshen che a quanto pare giungerà ad uno scontro con lo strigo interpretato da Henry Cavill.

Questo essere ancestrale, sembra fare la sua apparizione a Kaer Morhen, e in una nuova clip del The Graham Norton Show, vediamo Geralt combattere contro di lui mentre, tenta in tutti i modi di liberarsi dalla sua presa mortale. Inutile dire che le cose non sembrano andare troppo bene per il nostro eroe.

Il leshen è una creatura della foresta molto celebre nel franchise di The Witcher che ha una corporatura simile ad un tronco d'albero e dei lunghi rami che fuoriescono dalle sue spalle su cui si ergono i cadaveri delle sue ultime vittime. La testa del Leshen è il teschio di un animale e sembra essere privo di occhi, bocca o qualunque tratto comune agli esseri viventi. Il suo unico obiettivo è uccidere, chiunque incontri sulla sua strada.

La showrunner Lauren S. Hissrich ha scherzato sul fatto che c'è più Leshy di quanto sembri, poiché questo non è un Leshen normale. Scherzando su Twitter ha detto: "Questo è un tipo speciale di leshy che dovrai tenere d'occhio per saperne di più", e questo potrebbe spiegare l'aspetto leggermente alterato di questa creatura rispetto a quello trovato nei giochi.

Henry Cavill che di fatto è un'enciclopedia vivente di The Witcher, sicuramente saprà dirci qualcosa in più sul conto di questa misteriosa creatura. Per scoprire cosa ne sarà di Geralt al suo cospetto, naturalmente non ci resta che attendere.