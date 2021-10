The Witcher 2, Geralt è pronto alla battaglia nella nuova foto dal set della serie Netflix

Manca sempre meno all'arrivo di The Witcher 2, la serie Netflix basata sulla saga letteraria di Geralt di Rivia. Ed è proprio lui al centro della nuova immagine diffusa in esclusiva da Empire, un fermo immagine di Geralt con la sua spada in mano, pronto alla battaglia.

Dopo il promettente esordio di The Witcher nel 2019, la seconda stagione dello show è attesa su Netflix tra poche settimane: Henry Cavill tornerà sullo schermo con il suo witcher Geralt di Rivia, impegnato a salvare il mondo da mostri spaventosi nel tentativo di ricongiungersi ai suoi amici e alla sua famiglia.

Sono poche le notizie certe sulla prossima stagione dello show, ma recentemente la showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha promesso che The Witcher 2 sarà più dark.

La seconda season di The Witcher prenderà il via con un Geralt addolorato perché convinto di aver perso Yennefer nella battaglia di Sodden. Geralt porterà la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce, Kaer Morhen, per proteggerla dal suo misterioso potere, mentre fuori proseguirà la lotta per il dominio del continente.

Conoscendo il nostro witcher, non ci sorprende dunque vederlo pronto a combattere nella foto pubblicata in esclusiva da Empire (che potete trovare a fine articolo). Nel fermo immagine di The Witcher 2 diffuso dal magazine britannico vediamo Geralt di Rivia brandire la sua spada, pronto ad affrontare qualunque nemico sia davanti a lui.

La seconda stagione di The Witcher, la serie basata sulla saga letteraria fantasy dell'autore polacco Andrzej Sapkowski, debutterà in streaming su Netflix il 17 dicembre. Nel frattempo, la produzione si sta già preparando a dare avvio alle riprese di The Witcher 3.