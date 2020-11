The Witcher, Geralt e Yennefer tornano insieme nei nuovi video dal set

Dopo le foto di Yennefer e Stregobor arrivano una serie di video "trafugati" dal set di The Witcher, incentrati su una scena con protagonisti Geralt di Rivia e Yennefer di Vengerberg.

La qualità dei filmati non è eccelsa, ma è comunque possibile distinguere Henry Cavill dotato della sua chioma argentea mentre sale a cavallo. La figura che si intravede poco distante dovrebbe invece essere Anya Chalotra o una sua controfigura: come sottolinea il sito Redanian Intelligence si tratta senz'altro di Yennefer, dato che indossa il nuovo costume già protagonista di diversi leak.

Sembra che i due personaggi si incontrino in un contesto rurale, per cui potrebbero trovarsi nel mezzo di un viaggio o di una missione. Di sicuro tutto ciò ci dirà di più sulla travagliata storia romantica che i due hanno iniziato nel corso della prima stagione. Un altro video (li trovate in basso) ci mostra i due protagonisti intenti a cavalcare verso due strutture in green screen che potrebbero andare a rappresentare su schermo un qualche castello (forse Kaer Morhen?). Per la sequenza è stato usato un grande drone, che prosegue il percorso librandosi in cielo.

Intanto Cavill ci aggiorna sulle location in cui simili riprese vengono effettuate, e a questo punto non vediamo l'ora di poter mettere le mani su di un trailer che ci indichi meglio la direzione futura di The Witcher.