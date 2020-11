The Witcher 2, grosse novità per la serie Netflix: ecco tutti gli aggiornamenti

Sono passati dieci giorni dall'annuncio dello stop alle riprese di The Witcher 2 a causa di persone nello staff positive al COVID-19. Sembrerebbe quindi che dopo gli ultimi controlli, i lavori sullo show di Netflix possono ripartire.

È la seconda volta che l'opera incentrata sulla storia di Geralt, Yennefer e Ciri deve fermarsi a causa della presenza di persone nel cast contagiate dal Coronavirus, questa volta però, secondo quanto afferma il sito di insider Redanian Intelligence, lo stop è stato breve e la troupe è già tornata al lavoro dirigendosi a Reading, cittadina presente nel sud del Regno Unito. Ancora non conosciamo quale sarà l'effetto di questo ennesimo stop, la produzione ha infatti l'obiettivo di concludere le riprese a febbraio del 2021 e per adesso sembra che la sospensione dei lavori non ha fatto accumulare un ritardo significativo.

Vista la difficoltà di girare una serie durante una pandemia, i dirigenti di Netflix non hanno ancora condiviso la data di uscita della seconda stagione di The Witcher, opera che ha riscosso un notevole successo e che è attesa da tutti i fan dei libri scritti da Andrzej Sapkowski. In attesa di comunicazioni ufficiali sullo show, vi segnaliamo questa notizia che spiega come è nato il protagonista di The Witcher.