The Witcher 2, guardate questi fedeli cosplay aspettando la seconda stagione

Di qui a due giorni, un mese e uno soltanto ci dividerà dall'attesa e sognata seconda stagione di The Witcher, serie Netflix tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski dedicati a Geralt di Rivia. L'adattamento è riuscito a convogliare molti fan dei romanzi e dei videogiochi derivativi: eccone alcuni coi loro cosplay più belli.

Della nuova stagione incentrata sul cacciatore di mostri interpretato da Henry Cavill vi abbiamo già anticipato molto. Se volete saperne di più, ecco ciò che sappiamo sulla trama di The Witcher 2. Abbiamo inoltre avuto la possibilità di vedere in anteprima e offrirvi una recensione dei primi due episodi di The Witcher 2. Quando si tratta però di andare a pescare i migliori cosplay a tema, di cui la rete offre esempi a profusione, tutti validissimi visto l'amore dei fan più accaniti nei confronti di questo titolo, il compito diventa arduo. Noi ci abbiamo provato, non limitandoci ai soli personaggi già introdotti nella prima stagione, ma inserendo anche alcuni presenti solo nei videogiochi e che potremmo vedere nella nuova stagione. Li trovate tutti nei post in calce all'articolo.

Triss Merigold: Dalla cosplayer tedesca Catnessa_ su Instagram arriva la sua versione colorata e sorprendente della maga Triss Merigold come è stata raffigurata da CD Projekt Red nel videogioco The Witcher III: Wild Hunt. La sua attenzione ai dettagli nell'outfit stesso è notevole: dai tessuti, alle pelli, ai guanti rossi, alle maniche blu, sembrano tutti usciti dall'originale. Mostra anche i vivaci capelli rossi e le sopracciglia che sono presenti anche nei giochi.

Jaskier: È a dir poco incredibile che un vestito di questa fattura sia stato cucito interamente a mano dal cosplayer? Il merito va a victorlockhartx, che porta Jaskier (o Dandelion se preferite) per come è raffigurato da Joey Batey nella serie su Netflix. Il dettaglio degli intarsi sono perfetti e Victor sembra incarnare il personaggio così bene che si può immediatamente immaginarlo calato all'interno della serie.

Cirilla: Merito di hummel.cosplay, un interpretazione inedita di Cirilla da adulta, nei panni di un vero e proprio Witcher per come si mostra su The Witcher III: Wild Hunt. Il costume stesso è in realtà più di una creazione originale del cosplayer con colori più scuri e diverse differenze da quello che indossa Ciri nel gioco, ma è comunque un look ben progettato che si adatta all'universo.

Yennefer: Il suo personaggio è più difficile da realizzare a causa del suo guardaroba unico e complesso, ma i cosplayer possono essere pieni di risorse. E nel caso di Mira_Ladovira, la sua attenzione ai dettagli è davvero ottima. Questa versione di Yennefer è fortemente basata sulla sua incarnazione di The Witcher III: Wild Hunt ed è un cosplay davvero attento al dettaglio: il ciondolo, il calice, persino i guanti e soprattutto le piume.

Geralt: Per il ruolo più famoso della serie abbiamo voluto prendere in considerazione un cosplay alternativo, che cambia di sesso al cacciatore di mostri grazie a laurendoescosplay. Lady Geralt la sua rappresentazione di genere del personaggio di Henry Cavill nella serie Netflix. Stando a quanto scrive, ci è voluto molto tempo per costruire e assemblare il costume: ma è stato tempo ben speso perché tutto, dalle borchie metalliche nell'armatura, al materiale dell'armatura stessa e alla spada d'argento, sembra assolutamente fenomenale, quasi come gli oggetti di scena usati su schermo.

