The Witcher 2, Henry Cavill ci aggiorna sul suo infortunio

Ricorderete forse che il mese scorso si sospettava un infortunio per Henry Cavill occorso sul set di The Witcher, poi confermato in un secondo momento. Ebbene, quest'oggi è proprio l'interprete di Geralt ad aggiornarci sulle sue condizioni con un post su Instagram.

Le riprese di The Witcher continuano nonostante l'assenza del suo interprete principale, Henry Cavill, a causa di un infortunio al tendine.

Lui però ci tiene a farci sapere, grazie a un post sui social, che la sua guarigione procede per il meglio, sebbene ci voglia ancora un po' prima di tornare alla normalità.

"Siamo in lockdown qui nel Regno Unito, quindi sto approfittando del tempo concessoci per fare esercizio all'aperto dedicandolo alla prima corsa mattuttina da quando mi sono infortunato al tendine (di questo ve ne parlerò di più in secondo momento)" comunica l'attore su Instagram "Non sono stato veloce, e certamente non sono andato lontano, ma è stato un enorme passo in avanti sulla strada della guarigione, e il primo per riprendere il ritmo degli allenamenti dopo un Natale che potrebbe aver coinvolto più di qualche bicchiere di vin brulé e un tacchino eccezionalmente paffuto. #Lockdown #Recovery #WorkingOffTheChristmasCheers".

Speriamo che Henry possa riprendersi al 100% in men che non si dica, e tornare presto a postare i suoi soliti video in palestr... Ehm, tornare presto sul set della seconda stagione di The Witcher.