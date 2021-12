The Witcher 2: Henry Cavill ha aiutato a costruire la sua nuova armatura

Quando manca esattamente una settimana dall'uscita della seconda stagione di The Witcher, comincia a martellare insistentemente la macchina promozionale di Netflix che oggi ci consegna una curiosità assolutamente imperdibile dedicata allo sviluppo dei nuovi episodi. A quanto pare anche Henry Cavill è stato coinvolto profondamente nei lavori.

Nel corso di una recente intervista diffusa proprio da Netflix, Cavill ha affermato di aver aiutato il reparto incaricato nel design della sua nuova armatura, quella che sfoggerà nella seconda stagione di The Witcher. La nuova armatura è dotata di molte placche rimovibili e mobili che la rendono più agile per le riprese e soprattutto più consona al movimento quando si tratta di girare con le scene con la spada.

"Si tratta di un look completamente nuovo, e il re-design ha reso notevolmente più semplici i miei movimenti e i combattimenti. Ho aiutato nel design la nostra meravigliosa costumista Lucinda Wright, e abbiamo lavorato tanto con un tempo a disposizione davvero breve. Geralt doveva trovare una nuova armatura ma non ha avuto l'opportunità di fermarsi da nessuna parte per comprarne una o farsela da solo. Così approfondisce la sua conoscenza di Kaer Morhen e trova qualcosa di molto antico e che proviene da un'era diversa, ma ancora utilizzabile".

Non deve stupire la conoscenza che l'attore ha dell'universo di Witcher, dato che i suoi stessi colleghi hanno definito Cavill un'enciclopedia vivente della saga: "Stiamo girando una scena e lui dice qualcosa del tipo: 'Dovremmo usare questa frase presa da pagina 253 de Il Sangue degli Elfi [primo romanzo della saga letteraria]'". A pochi giorni dall'esordio della Stagione 2, attesa il 17 dicembre, Netflix ha mostrato una nuova clip di The Witcher 2 con Geralt in combattimento contro un Leshen.