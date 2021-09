The Witcher 2, Henry Cavill anticipa: 'Geralt tirerà fuori il suo lato paterno'

Nei giorni scorsi abbiamo visto Henry Cavill in una nuova immagine ufficiale di The Witcher 2, e in una nuova intervista il protagonista della serie Netflix è tornato a parlare del suo personaggio, e di ciò che c'è da aspettarsi da lui nei nuovi episodi dello show. L'attore si è soffermato tra l'altro sulla relazione tra Geralt e Ciri.

Dopo aver scoperto i segreti degli allenamenti di Henry Cavill per The Witcher, possiamo quindi sapere qualcosa in più sul futuro di Geralt di Rivia.

"Ha questa sindrome del cavaliere bianco nel profondo, anche se ogni volta che si manifesta, lo mette in seri problemi" ha raccontato l'attore a Entertainment Weekly. "E mette lui e tutti gli altri in una posizione peggiore di quanto inizialmente previsto. Ma con Ciri, sta sicuramente tirando fuori il lato paterno di Geralt. Anche se non è stato necessariamente uno che desiderasse ardentemente dei bambini, è abbastanza naturale per lui comportarsi da protettore."

La seconda stagione di The Witcher, ha continuato Henry Cavill, affronterà maggiormente la profondità di Geralt di Rivia. "Anche se a volte può essere oscuro e misterioso, volevo che si comprendesse maggiormente questo incredibile personaggio. Queste sono cose su cui ho davvero spinto e che ho cercato di far entrare nello show."

La seconda stagione di The Witcher sarà in streaming su Netflix dal prossimo 17 dicembre.