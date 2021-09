The Witcher 2, Henry Cavill elogia Kim Bodnia: 'Con lui ho alcune delle scene più belle'

I fan di The Witcher sono in trepidante attesa della seconda stagione della serie Netflix, ma nel frattempo, l'interprete di Geralt Henry Cavill non può che elogiare il collega Kim Bodnia, che presterà il volto al personaggio di Vesemir.

In molti si chiedono che ruolo avrà Vesemir nella seconda stagione di The Witcher, essendo nei libri e nei giochi non solo una figura chiave della storia nata dalla fantasia di Andrzej Sapkpwski, ma anche una figura paterna e mentore per il personaggio di Geralt.

Nel live-action targato Netflix, Vesemir sarà interpretato dall'attore di Killing Eve Kim Bodnia, che stando alle parole di Cavill, è davvero la persona giusta per dar vita al personaggio.

"Kim e io abbiamo discusso insieme l'emotività di questi personaggi, e lui riesce davvero a portare delle emozioni fortissime al ruolo, ti fa capire benissimo la sua anima e il suo cuore, rendendo perfettamente visibile la sua connessione con la natura e il mondo selvatico"

"È qualcosa di incredibilmente bello da vedere, ed è bello poter farne parte. Alcune delle mie scene preferite sono proprio quelle in cui ho recitato al suo fianco. Aggiunge davvero qualcosa di speciale al personaggio, e credo che agli spettatori piacerà molto".

I nuovi episodi della serie arriveranno a dicembre su Netflix. Qui potete trovare la nostra analisi del trailer di The Witcher 2.