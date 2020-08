The Witcher 2: Henry Cavill diventa Geralt con un'inedita trasformazione dal set

Dopo lo stop alle riprese annunciato alcuni mesi fa, finalmente The Wicther 2 e il suo brillante cast tornano sul set della seconda stagione e ad aggiornarci sullo stato dei lavori è il protagonista Henry Cavill, che ci mostra una sorprendente foto dal dietro le quinte.

Lo scatto è stato pubblicato poche ore fa dal profilo Instagram dell'attore e ci mostra Cavill in sala trucco dopo le riprese, intento a svestire i panni di Geralt di Rivia: cicatrici, tagli e bruciature di ogni genere la fanno da padroni anticipando scontri letali e, chissà, forse senza precedenti. Ad accompagnare il post il seguente commento:

"No, non sono diventato calvo, ma ho addosso svariati chili di garze e nastro adesivo, di ben due tipi, e un po' di colla: rimuoverli è una gioia. Jacqui e Ailbhe qui, però, hanno la delicatezza di un angelo. Jacqui è più che altro un angelo vendicativo, ma fa tutto parte del suo fascino".

Nel finale della prima stagione abbiamo visto Geralt, Ciri (Freya Allan) e Yennefer (Anya Chalotra) in procinto di iniziare una nuova avventura che segnerà ed intreccerà ulteriormente i loro destini che, come possiamo immaginare, saranno colmi di sfide e pericoli. La lavorazione di The Witcher 2 è ripresa poco meno di dieci giorni fa e sembra che tutti si stiano dando un gran da fare per recuperare il tempo perduto. Altri indizi su quello che vedremo sono i recenti scatti di Freya Allan e dei suoi allenamenti in vista della stagione 2.