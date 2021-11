The Witcher 2, Henry Cavill: Ho giocato a The Witcher alla massima difficoltà disponibile

Interpretare Geralt di Rivia sul piccolo schermo per la popolare serie tv fantasy di Netflix The Witcher, paradossalmente, non lascia ad Henry Cavill molto tempo libero per giocare ai videogame, ma a quanto pare l'attore ha approfittato del lockdown per recuperare.

La superstar di Man of Steel e Justice League, rivista nei panni dello strigo nel nuovo trailer di The Wicher 2, è famoso tra i fan del franchise per aver scoperto il mondo fantasy di Geralt giocando ai videogame di CD Project e non leggendo i libri originali di Andrzej Sapkowski, ma a quanto pare durante la pandemia ha organizzato in casa propria una vera e propria maratona di videogiochi di The Witcher: "Ho deciso di rigiocare tutti i capitoli alla massima difficoltà possibile, ed è stato davvero stressante! Li avevo già giocati a quel livello di difficoltà, ma mi ero dimenticato quanto potesse essere complicato", ha dichiarato l'attore a Total Film. "In questi giorni non ho più molto tempo libero per i videogame, ma ne ho approfittato durante la pandemia."

Ma non solo videogame: nella prossima stagione, infatti, Geralt di Rivia sarà molto vicino a quello dei libri. "In questa stagione volevo assicurarmi di rappresentare Geralt come viene descritto nei libri, volevo interpretarlo nel modo più accurato possibile", ha affermato Cavill. "Questo non significa che sarà un tipo allegro. Del resto è una vita dura, quella dei cacciatori di mostri... non la consiglierei a nessuno."

