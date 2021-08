The Witcher 2, Henry Cavill parla del suo infortunio sul set: 'Mi è quasi stato utile!'

Nel corso di una recente intervista promozionale, Henry Cavill ha discusso l'infortunio capitatogli sul set di The Witcher 2, nuova stagione della popolare serie fantasy prodotta e distribuita da Netflix.

La produzione dei nuovi episodi, che usciranno il 17 dicembre prossimo, è riuscita ad andare avanti senza il suo protagonista per tutto il tempo che è stato necessario all'attore per guarire e tornare sul set per le sue scene, ma secondo quanto dichiarato a People Henry Cavill non ha visto l'infortunio alla gamba come una battuta d'arresto, quanto una possibilità di rifocillarsi fisicamente e mentalmente e ripartire più in forma di prima. "Penso che una delle abilità che ho acquisito nel corso degli anni sia quella di andare avanti indipendentemente dalle difficoltà, dal duro lavoro o dalle prove che si incontrano lungo la strada. Quindi, quando è arrivato l'infortunio al tendine del ginocchio, ho provato a guardare il lato positivo. Stavo facendo degli orari folli sul set ed era diventato estenuante, e adesso ero fisicamente impossibilitato a lavorare perché avevo le stampelle. Quindi ho approfittato per concentrarmi sul me stesso e sul tempo libero, con l'obiettivo di guarire al meglio".

L'attore, che nelle scorse ore ha deliziato i suoi fan sui social con una pizza fatta in casa, ha proseguito: "Quando si tratta della mia salute mentale, mi concentro su ciò che posso controllare e ci lavoro su. Questo mi dà qualcosa su cui lavorare".

La prima stagione di otto episodi di The Witcher è ora disponibile su Netflix. Sulla piattaforma sono anche disponibili "Making The Witcher", uno speciale documentario, e il dietro le quinte "The Witcher: A Look Inside the Episodes". Per altri approfondimenti, leggete le dichiarazioni di Anya Chalotra su The Witcher 2 e il ruolo di Yennifer.