The Witcher 2, Henry Cavill rivela alcuni dettagli sulla nuova stagione targata Netflix

Come sappiamo Netflix è al lavoro sull'attesissima seconda stagione di The Witcher, adattamento serial del ciclo di romanzi di Andrzej Sapkowski, e questo anche se la produzione ha dovuto affrontare diverse difficoltà dovute - come in altri set - a questa terribile Pandemia da Coronavirus.

Le riprese hanno dovuto così tardare, ma fortunatamente questo non è successo nel bel mezzo del lavoro ma agli inizi, il che ha poi facilitato la ripresa. Purtroppo ora un nuovo ordine di fermo dovuto al lockdown inglese sta richiedendo alla produzione una pausa, con cast e troupe che devono adeguarsi nuovamente alla regolamentazione nazionale per la tutale della salute pubblica.



La star della serie, Henry Cavill, interprete di Garalt di Rivia, ha rivelato tramite Instagram che proprio a causa nuovo lockdown (in vigore da giovedì 5 novembre) l'intera produzione di The Witcher lascerà lo Yorkshire per dirigersi verso sud e girare in studio. L'immagine condivisa dalla star lo mostra col suo cane Kal proprio mentre si preparano a partire con tanto di valigia alla mano. Potete vedere la foto in basso.



Vi ricordiamo che in The Witcher 2 troveremo anche Freya Allan, Anya Chalotra, Joey Batey e Lars Mikkelsen, per un'uscita prevista su Netflix nel corso del 2021, a data ancora da destinarsi.