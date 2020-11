The Witcher 2, ecco Henry Cavill in sella alla nuova Rutilia: le foto dal set

Dopo la conferma dell'arrivo dell'interprete di Triss Merigold sul set di The Witcher 2, le nuove foto pubblicate dal Daily Mail offrono un nuovo sguardo a Geralt (Henry Cavill) in sella al suo fidato cavallo.

Peccato che, come fatto notare da Redanian Intelligence, si tratta di un animale diverso rispetto alla Rutilia che abbiamo visto per tutto il corso della prima stagione, e che è stata scelta personalmente dalla star da Cavill prima delle riprese. In attesa di scoprire se si tratta di una scelta dovuta alla trama, il sito ha condiviso una serie di informazioni sulle foto in questione:

Geralt probabilmente stava caricando dei nilfgaardiani che stavano attaccando Yennefer.

. Probabilmente i nilfgaardiani stavano uccidendo dei comuni abitanti di un villaggio. La stessa sequenza ha coinvolto anche Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allan (Ciri).

Sono state girate delle scene in un campo elfico con Tom Canton (Filavandrel), Mecia Simson (Francesca), Kaine Zajaz (Gage) and Wilson Radjou-Pujalte (Dara).

Nella seconda stagione, lo ricordiamo, lo strigo porterà la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d'infanzia a Kar Mohren. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni lottano per la supremazia fuori dalle sue muore, Geralt dovrà proteggere la ragazza dal misterioso potere che possiede dentro se stessa.