The Witcher 2, Henry Cavill torna nei panni di Geralt nella nuova immagine ufficiale

L’uscita della seconda stagione di The Witcher si avvicina e Entertainment Weekly ha diffuso una nuova immagina ufficiale che ci mostra il ritorno di Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill, nella serie Netflix.

Mancano tre mesi circa all’uscita e mentre ci prepariamo per la nuova stagione i fan bramano qualsiasi nuova informazione o dettaglio su ciò che li aspetta. Una nuova immagine del nostro Witcher preferito Geralt, mentre prepara la sua spada per la battaglia, è stata diffusa online e potete vederla in calce alla notizia.

Cavill ha parlato di abbracciare il suo "lato paterno" in questa stagione mentre allena Ciri (Freya Allan) a padroneggiare il suo potere, e anche se non sembrerebbe il tipo giusto per essere una figura più paterna, è un grande tenero.

"Anche se non è stato necessariamente qualcuno che desiderava ardentemente i bambini, è abbastanza naturale per lui essere un protettore", ha detto Cavill.



Geralt allenerà Ciri a Kaer Morhen dopo essersi finalmente incontrati nel finale della prima stagione, e Ciri incontrerà anche gli altri Witcher, tra cui Lambert, Eskel, Coen e, naturalmente, Vesemir. Abbiamo anche visto nelle foto dal set che Yennefer incontrerà Ciri ad un certo punto, ma non sappiamo quando ciò accadrà, poiché la prima stagione ha lasciato in dubbio il suo destino.



La seconda stagione di The Witcher arriverà il 17 dicembre su Netflix, scoprite che cosa ci suggeriscono i titoli degli episodi di The Witcher 2 e che ruolo potrebbe avere Vesemir in The Witcher 2.