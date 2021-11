The Witcher 2, la nuova immagine mostra Geralt e Ciri dopo uno scontro

A quasi un mese dall'uscita della nuova stagione di The Witcher, un nuovo fermo immagine diffuso da Total Film mostra i due protagonisti, Geralt e la principessa Ciri, in un'ambientazione tipica dello show Netflix, probabilmente a seguito di una battaglia.

L'immagine, che potete trovare nel tweet a fine articolo, mostra Ciri e Geralt in una foresta innevata: i due personaggi (rispettivamente interpretati da Freya Allan e Henry Cavill) osservano qualcosa in lontananza, ma non ci è dato sapere chi o cosa sia l'oggetto del loro sguardo.

Nessuno spoiler all'orizzonte, dunque. Anzi, la conferma che i due personaggi passeranno molto più tempo insieme in questa nuova stagione, un dettaglio confermato anche da ciò che è già stato reso noto della trama di The Witcher 2: sappiamo infatti che Geralt porterà Ciri con sé nel posto che ritiene più sicuro, la fortezza di Kaer Morhen.

A proposito di Geralt, l'attore britannico che lo interpreta ha raccontato proprio oggi un aneddoto interessante sul suo rapporto con The Witcher: durante il lockdown, Henry Cavill ha rigiocato The Witcher alla massima difficoltà, facendo una vera e propria maratona di tutti i videogiochi del franchise.

The Witcher è l'adattamento televisivo della serie di racconti fantasy dell'autore polacco Andrzej Sapkowski, che a partire dal 2007 è stata trasformata anche in una celebre saga videoludica. Dopo ritardi e difficoltà produttive dovuti all'emergenza pandemica, le riprese di The Witcher 2 si sono concluse lo scorso aprile e i nuovi episodi debutteranno su Netflix il 17 dicembre. Di recente Netflix ha reso noto quante puntate avrà The Witcher 2 con quasi tutti i rispettivi titoli.