The Witcher 2: ecco l'incredibile video dedicato ai mostri della serie

Nelle scorse ore Netflix ha deciso di pubblicare un incredibile video che raffigura alcune delle creature più mostruose del mondo di The Witcher. Si tratta per lo più di orride figure inerenti alla prima stagione ma, un rapido sguardo ci permette di notare anche alcuni soggetti della seconda.

Nella clip che potete vedere di seguito, rilasciata chiaramente per la notte di Halloween, potete notare al minuto 0:15 una temibile creatura a più zampe mentre, al minuto 0:30 potete sicuramente dare uno sguardo ad una strana figura scheletrica a tre teste.

La seconda stagione di The Witcher ha ripreso la produzione lo scorso agosto dopo essere stata interrotta a causa della pandemia di Covid-19. Ancora non sappiamo precisamente quando la serie andrà in onda ma, è ormai sempre più probabile che debutterà nel corso del 2021. Nelle ultime settimane sono state moltissime le immagini provenienti dal set di The Witcher 2. Molte sono state le polemiche in merito alla nuova armatura di Geralt di Rivia, ovvero il protagonista della serie interpretato da Henry Cavill. Alcuni utenti del web hanno infatti notato una particolare somiglianza tra il costume indossato da George Clooney in Batman e Robin e la nuova armatura dello strigo.

Per ulteriori approfondimenti su questa attesissima serie Netflix, date un'occhiata alle prime info diffuse sulla trama di The Witcher 2.