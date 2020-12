The Witcher 2, infortunio confermato per Henry Cavill ma le riprese continuano

I rapporti relativi all'infortunio di Henry Cavill sul set di The Witcher sono stati appena confermati da Deadline, ma sembra che nulla di grave sia accaduto al nostro amatissimo Geralt di Rivia. Per tale ragione le riprese della seconda stagione possono continuare nonostante qualche breve rallentamento.

L'attore sarà costretto quasi sicuramente a prendersi una breve pausa dalle riprese della serie ma, le scene che non prevedono la sua partecipazione potranno essere ugualmente realizzate in attesa della sua completa guarigione. Per quanto ne sappiamo Cavill ha subito un lieve infortunio alla gamba ma, ancora non è chiaro se si tratti di un infortunio muscolare o se un oggetto contundente lo abbia colpito.

Le riprese della serie dovrebbero interrompersi presto per le vacanze, quindi l'attore dovrebbe avere un po' di tempo in più per riprendersi prima di tornare in azione nei panni di Geralt di Rivia. Le riprese della seconda stagione di The Witcher sono state ulteriormente complicate anche dalla pandemia di coronavirus; la produzione è stata infatti interrotta varie volte a causa di casi sospetti di Covid-19 ma, sembra che stavolta i lavori possano continuare ugualmente a pieno ritmo.

La prima stagione di The Witcher si è rivelata un enorme successo per Netflix e ha persino portato a un maggiore interesse per i libri e i videogiochi che hanno ispirato la serie. Resta da vedere se la seconda stagione riuscirà o meno a suscitare un interesse simile, ma Netflix ha chiaramente molta fiducia nel franchise. In effetti, la società ha già annunciato una seconda serie spin-off basata sui libri, intitolata The Witcher: Blood Origin.