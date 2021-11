The Witcher 2, un nuovo inquietante mostro nel video della seconda stagione

Si avvicina la seconda stagione di The Witcher e nel frattempo l'appetito dei fan viene saziato, almeno parzialmente, con un nuovo video che mostra una sequenza dei prossimi episodi e soprattutto la presenza di uno spaventoso mostro da affrontare. Geralt di Rivia sarà costretto a fronteggiarsi con una creatura inquietante.

Nel video si vede rivelarsi Myriapod, completo di otto zampe con sporgenze affilate, corna sulla testa e denti enormi. Nonostante la lunghezza, il Myriapod si rivela essere particolarmente agile e Geralt dovrà impegnarsi molto per poterla sconfiggere.



Nel videogame viene menzionata una versione maggiormente potente di questa creatura che si chiama Viy di Maribor. Non sembra trattarsi dello stesso mostro che si vede nella sequenza ma nel caso Geralt vi dovesse imbattersi sappiate che si tratta di qualcosa di ulteriormente spaventoso rispetto alla creatura mostrata in questo video.



Il duello che si vede nella clip inevitabilmente contribuisce ad aumentare l'attesa per le nuove avventure di Geralt di Rivia, interpretato dalla star DC, Henry Cavill. L'attore ha raccontato che l'infortunio sul set è stato molto brutto; le riprese dovettero essere interrotte per qualche tempo.

Nel cast anche Anya Chalotra, Freya Allan e Jodhi May.



Scoprite il nostro approfondimento in anteprima di The Witcher 2, con tutti i dettagli su ciò che proporrà lo show Netflix nella seconda stagione.