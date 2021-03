The Witcher 2, l'interprete di Lambert : 'State facendo tutti un lavoro straordinario'

Nonostante la terribile pandemia che condiziona quotidianamente la nostra vita, la produzione della stagione 2 di The Witcher sta procedendo lentamente ma costantemente e sembra che i lavori per la serie Netflix stiano davvero iniziando a fare progressi.

Ciò è dimostrato da un post pubblicato dai social da Paul Bullion, che ricoprirà il ruolo di Lambert, uno dei pochi strighi rimasti, nonchè fedele compagno di Geralt di Rivia. Sui social l'attore, estremamente entusiasta per la sua partecipazione a The Witcher, ha condiviso una foto della sua sedia dal set corredata con una borraccia proveniente dal merchandising della serie: "Si tratta di una conclusione delle riprese della stagione 2 per Lambert. Stringo il mio medaglione da lupo e ringrazio la produzione per tutto. È stato un onore partecipare. Questa squadra sta creando qualcosa di speciale durante una crisi globale".

Per quelli che avessero poca familiarità con i giochi CD Projekt Red o con i libri dell'autore polacco Andrzej Sapkowski, Lambert è uno degli strighi addestrati a Kaer Morhen, la Scuola del Lupo. Sebbene Geralt sia chiaramente il più famoso di tutti, Lambert ha un ruolo molto importante per la trama, viaggiando in tutto il mondo, ma trascorrendo anche molto tempo a Kaer Morhen con Vesemir e Coen.

Lambert appare soprattutto in The Witcher 3: Wild Hunt, dove Geralt lavora al suo fianco diverse volte in missioni e in una battaglia molto importante. Sembra che questo personaggio avrà un ruolo chiave nella seconda stagione di The Witcher anche se non sappiamo ancora bene in che modo.

