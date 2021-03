The Witcher 2 potrebbe introdurre un personaggio amatissimo dai fan

La seconda stagione di The Witcher potrebbe introdurre un personaggio molto atteso dai fan della serie di libri scritti da Andrzej Sapkowski. Le riprese sono attualmente in corso e lo show dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno sul servizio di streaming.

La prima stagione ha introdotto molti personaggi e ha visitato molti luoghi diversi, ma non è mai stato mostrato il Tempio di Melitele come anche la sacerdotessa Nenneke. Mentre resta da vedere se la seconda stagione esplorerà la relazione materna tra Geralt di Rivia e Nenneke, quest'ultima e il Tempio di Mlitele faranno il loro debutto in qualche modo.



Secondo un rapporto di Redanian Intelligence la seconda stagione introdurrà Nenneke, al momento non è chiaro chi la interpreterà anche se si parla di Julie Barclay, che si ritiene sia coinvolta nella seconda stagione in un ruolo sconosciuto. In aggiunta a ciò, il sito riporta anche la notizia del coinvolgimento di Natasha Fletcher nella seconda stagione come sacerdotessa senza nome al Tempio di Melitele.



Ma non è finita qui Redanian Intelligence inoltre afferma che saranno introdotti due nuovi personaggi, Lola e Jarre, la prima una giovane sacerdotessa che studia al tempio e il secondo un ragazzo che studia al tempio come scriba.



Detto questo, è importante ricordare che tutto deve essere preso con le pinze, non ci sono conferme ufficiali dalla produzione e anche se la fonte in questione si è dimostrata affidabile innumerevoli volte tutto è soggetto a modifiche.



Intanto il protagonista di The Witcher Henry Cavill sta cercando di rimettersi in piena forma dopo l'infortunio sul set ed Edward Rowe si è aggiunto al cast di The Witcher.