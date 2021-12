The Witcher 2, Kristofer Hivju rivela come è stato realizzato Nivellen

Se avete visto The Witcher 2 e non avete riconosciuto subito Kristofer Hivju, non siete i soli. L'attore celebre per aver fatto parte di Game of Thrones, nella seconda stagione della serie Netflix è Nivellen, un amico di Geralt che in seguito a una maledizione ha le sembianze di una bestia. Ecco come è stato realizzato!

Anche Everyeye.it ha potuto intervistare Kristofer Hivju su The Witcher 2: l'attore norvegese ci ha raccontato come ha interpretato il personaggio di Nivellen e qual è stata la sua esperienza sul set della celebre serie Netflix.

Sarebbe facile ipotizzare che la trasformazione di Kristofer Hivju sia stata resa possibile dal sapiente uso di trucco prostetico da parte del reparto make up, ma in una recente intervista l'attore ha rivelato che non è così che è stato realizzato Nivellen. L'attore ha rivelato, infatti, che il costume è al 95% protesico: "Un piccolo buco con una videocamera cattura ogni movimento del mio viso" ha raccontato Hivju. "E quella piccola ripresa viene trasformata grazie alla computer grafica. Ma in molti credono che si tratti di trucco, e ciò significa che abbiamo fatto un lavoro straordinario".

L'attore ha rivelato inoltre che il design del personaggio ha subito molti cambiamenti: "E' stato un processo lungo, perché bisogna rendere felici i fan che hanno già un'idea chiara di come è fatta questa bestia" ha spiegato Hivju. "Abbiamo giocato con vari aspetti differenti e mi piace molto il risultato finale". Infine, ha rivelato che il look originale è stato un po' addolcito, perché non c'era bisogno che Nivellen risultasse aggressivo.

Anche Freya Allan ha raccontato la sua esperienza sul set di The Witcher 2 e la sua paura di commettere errori e deludere i fan dell'amatissimo show fantasy.