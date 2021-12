The Witcher 2, Lauren Hissrich commenta QUELLA scioccante morte

Tra i molti colpi di scena di The Witcher 2, uno ha irrimediabilmente straziato il cuore dei fan della serie Netflix tratta dai libri di Andrzej Sapkowski. Una morte forse prevedibile, ma non per questo più indolore per il nostro amatissimo strigo interpretato da Henry Cavill.

Nell'episodio 6 della stagione 2 di The Witcher, intitolato "Caro amico...", il più fidato compagno di Geralt, Rutilia, perde tragicamente la sua vita. Il cavallo viene ferito a morte nell'attacco di un terribile mostro alato e così, lo strigi decide di mettere fine alle sue sofferenze per sempre. Proprio su questa scena maldigerita dai fan si è espressa Lauren Hissrich, la showrunner di The Witcher, sottolineando come la morte sia parte del ciclo di tutti gli esseri, umani ed animali.

"I cavalli non vivono quanto i Witcher. Il tempo passa per tutti, anche per i cavalli, e visto che non è possibile fermarlo, sapevamo che prima o poi questo Rutilia, che chiameremo Rutilia Uno, sarebbe dovuto morire. Quindi, ci siamo resi conto che non volevamo che scomparisse fuori dallo schermo tra le storie. Volevamo far andare via Rutilia nel modo giusto, volevamo farle vivere un momento da eroe".

Hissrich ha spiegato che non solo volevano dare a Rutilia l'addio che meritava, ma volevano anche progredire con la storia creata da Andrzej Sapkowski in cui Geralt accoglie un altro cavallo: "È vivo da molto tempo e il nuovo cavallo si chiama ugualmente Rutilia. Questo è solo il ciclo della vita".

Lo showrunner ha anche parlato di quanto sia adorabile il rapporto di Geralt con i suoi cavalli. "Penso che una delle cose che amo e che sia così indicativa per me del carattere di Geralt sia quanto sia puro e vero il suo rapporto con questi cavalli, ma anche come intuisce che è arrivato il loro momento e che arrivato il momento di sceglierne uno nuovo. Quel cavallo diventa quindi per lui un faro di vera amicizia. Penso solo che sia il modo in cui Geralt vive la sua vita".

