The Witcher 2: Mads Mikkelsen diventa Geralt nei disegni di un fan

In attesa di scoprire come continueranno le vicende di The Witcher, un appassionato dello show di Netflix ha deciso di condividere delle sue illustrazioni che ci mostrano Mads Mikkelsen nella parte del protagonista della serie.

L'artista Wonki Cho ha provato ad immaginare come sarebbe stato il famoso attore nei panni dello strigo, creando una serie di fan art che potete trovare in calce alla notizia, condivise su Reddit. Prima della conferma che Henry Cavill sarebbe stato il volto per lo strigo, in molti speravano di vedere proprio Mads Mikkelsen nel ruolo del famoso personaggio, le loro speranze avevano trovato anche una parziale conferma quando la produzione aveva affermato di aver scelto il fratello Lars Mikkelsen per il ruolo di Stregobor.

Nonostante l'elevato livello dei disegni, gli appassionati della storia di Geralt sono divisi tra chi preferisce la scelta di Henry Cavill per la parte del cacciatore di mostri e chi afferma che l'equipaggiamento presente nella fan art è troppo diverso rispetto a quello indossato dal protagonista dei libri di Andrzej Sapkowski. Siamo ancora in attesa di scoprire quando saranno disponibili su Netflix le puntate della seconda stagione di The Witcher, produzione che ha dovuto fermarsi più volte a causa della pandemia di Coronavirus.