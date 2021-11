The Witcher 2, ecco quali mostri compariranno nei primi due episodi

Ogni giorno che passa ci divide sempre meno dall'uscita, a tratti febbrile, della nuova stagione di The Witcher, adattamento dei romanzi di Andrzej Sapkowski dedicati a Geralt di Rivia che segue alla fortunata versione videoludica. Ma possiamo già dirvi qualcosa sui mostri che verranno sfoderati nei primi due episodi.

Come saprete, abbiamo avuto il piacere di un assaggio, pochi giorni fa, dell'inizio di stagione. Vi abbiamo anticipato la durata degli episodi di The Witcher 2, per poi parlarvi più approfonditamente qui dei primi due episodi di The Witcher 2. Vi consigliamo di recuperare la recensione in vista dell'uscita il 17 dicembre, per chi ancora non l'avesse fatto. Ma c'è ancora qualcosa che ci sentiamo di anticiparvi per l'importanza che ha ricoperto, ricopre e ricoprirà nella saga di romanzi, poi videogiochi, ora serie tv. Si tratta ovviamente dei mostri immaginati da Andrzej Sapkowski, parte integrante del suo universo narrativo, con tutte le sue caratteristiche peculiari.

L'infittirsi e l'inspessirsi della trama che ci attende di qui a un mese e mezzo, infatti, potrebbe far dimenticare il mestiere e titolo principale del nostro protagonista, ora occupato a difendere e addestrare la Principessa Cirilla. Perché - bisogna ricordarlo - Geralt di Rivia è, innanzitutto e sempre, un cacciatore di mostri. E nonostante le sue nuove occupazioni, questa seconda stagione non sarà da meno in fatto di abomini. Ecco quanto possiamo anticiparvi, senza troppi spoiler, sulle presenze nei primi due episodi.

Nel secondo troveremo la minaccia dei Lehsy - o Lesny - creature dei boschi descritti da Sapkowski con una manciata di parole: "Un Lesny è una creatura della foresta resistente al ferro e molto intelligente, che vive solo per uccidere, secondo la descrizione. Quando uccidono qualcuno o qualcosa non resta molto della carcassa per altri necrofagi". Nel gioco di ruolo dedicato alla serie di romanzi, si scopre qualcosa in più sulla loro conformazione: "Nella sua forma naturale ha le dimensioni di un gatto selvatico e appare come un incrocio tra un felino e un orso, con possenti zanne e artigli affilati. La sua arma migliore è l'abilità di cambiare forma per cui può assumere le sembianze di un innocuo umanoide o del ramo di un albero".

Nel terzo capitolo dei videogiochi, la voce del diario spiega, in riferimento all'habitat del mostro: "Non cacciamo mai in quei boschi. Mai. Anche se l'intero villaggio sta morendo di fame". E' quindi probabile che i nostri eroi vi si imbatteranno nel viaggio verso Kaer Mohen. Sui mostri presenti nel primo episodio invece, non vogliamo rivelarvi troppo: nella nostra recensione trovate tutto quanto potevamo anticiparvi senza rovinare la sorpresa della prima visione. Nel frattempo, vi consigliamo di recuperare la trama completa di The Witcher 2 in vista dell'uscita.