The Witcher 2, su Netflix arriva un after show con commenti e anticipazioni

A quanto pare, The Witcher 2 conquista anche la critica, e i fan attendono con trepidazione che passino gli ultimi giorni che li separano del debutto su Netflix dei nuovi episodi. La piattaforma streaming ha riservato per loro una ulteriore sorpresa: The Witcher: Unlocked, un after show con commenti, scene tagliate e anticipazioni sulla stagione 3.

Stando a quanto riporta Comicbook.com, The Witcher: Unlocked sarà pubblicato in streaming sulla pagina YouTube di The Witcher e sulla pagina Facebook di Netflix Geeked lunedì 20 dicembre alle 11, ora della East Coast americana.

Lo show sarà diviso in sei spezzoni: il primo, Hero's Journey, sarà dedicato agli archi narrativi di Geralt, Ciri, Yennefer e Jaskier e a i rispettivi attori, il secondo, Adapted, metterà a confronto le scene di The Witcher 2 con i libri di Andrzej Sapkowski.

Il terzo segmento, The Witcher's Spotlight, vede la showrunner di The Witcher Lauren Schmidt Hissrich discutere della serie Netflix con alcuni dei suoi protagonisti. Saranno poi presentate due scene inedite tagliate dal montaggio finale della seconda stagione, una con Geralt e Triss, l'altra che coinvolge Stregobor e Vilgefortz.

Mentre abbiamo visto le nuove foto ufficiali di The Witcher 2, infine, la sesta e ultima parte di The Witcher: Unlocked sarà incentrata sulle anticipazioni relative alla terza stagione dello show, e allo spin-off Blood Origin.

Quali sono le vostre aspettative sulla seconda stagione di The Witcher? Darete un'occhiata anche all'after show? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.