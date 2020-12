The Witcher 2, Netflix svela le pagine dello script della premiere

A sorpresa, Netflix ha pubblicato tramite i suoi profili social le prime pagine del primo episodio della seconda stagione di The Witcher, e a differenza di quanto possiate pensare, essendo appena l'incipit, succede già qualcosa per cui i fan più sfegatati della serie si sono detti "molto preoccupati".

La prima "riga" della stagione è rimessa proprio al protagonista, Geralt di Rivia, che ricordiamo essere interpretato da muscolare e arcigno Henry Cavill. Si tratta di un voiceover nel cuore della notte, mentre la telecamera si trova in una piccola cittadina di montagna. Si legge:



"Hai perseguitato ogni mio passo, ma ho colpito chiunque si trovasse sulla mia strada. Perché?". Un mercante, sua moglie e sua figlia stanno cercando un alloggio in questa cittadina apparentemente abbandonata per una buona ragione. La moglie scompare immediatamente dal carro, lasciando la figlia ricoperta di sangue. Anche il mercante viene poi trascinato via da una creatura mostruosa.



Continua la voce: "Dovevo morire da solo, vero? Così avrei finalmente iniziato ad avere paura". Tutto si interrompe, poi, prima che si possa capire dove sia la bambina e dove si trovi effettivamente Geralt di Rivia.



la seconda stagione di The Witcher dovrebbe approdare su Netflix nel corso del 2021, a data ancora da destinarsi.