The Witcher 2: novità e trailer in arrivo entro il 2020? Facciamo il punto

I nuovi episodi di The Witcher sono tra gli argomenti più popolari sul web. Dopo il successo della prima stagione, infatti, i fan attendono di scoprire le nuove avventure di Geralt di Rivia. Mentre, di recente, abbiamo scoperto i nuovi costumi di Geralt, Yennefer e Ciri per The Witcher 2, oggi proviamo a far chiarezza sul futuro della serie.

Quello che sappiamo è che, dopo il lungo stop a causa della pandemia globale di COVID-19, la produzione della seconda stagione di The Witcher è ricominciata durante il mese di agosto 2020, e sembra procedere senza intoppi. Con la data d'uscita inizialmente prevista per i primi mesi del 2021, le cose sono cambiate a seguito del lockdown e, un report di The Platige ci ha confermato che i lavori per la seconda stagione di The Witcher proseguiranno fino all'estate del 2021, con una data d'uscita che indicativamente potrebbe essere per la fine dell'estate dello stesso anno.

Ma quando potrebbe uscire il primo trailer del nuovo ciclo di episodi? Se riguardiamo a quanto fatto con la prima stagione dello show, il trailer di The Witcher è stato pubblicato nel mese di luglio del 2019, con la distribuzione della serie nel mese di dicembre dello stesso anno. Diversi mesi hanno quindi separato l'uscita del trailer da quella della prima stagione. Inoltre, sappiamo che diverso materiale è già stato girato, in alcune location che saranno fondamentali per la serie come Kaer Morhen, quindi, le possibilità che, nei prossimi mesi (presumibilmente, entro dicembre 2020, a un anno di distanza dall'uscita della prima stagione), possa essere pubblicato un teaser per la seconda stagione, ben prima di quanto avvenuto con la prima, sono elevate.

A ciò si aggiunge che gli account social dei protagonisti dello show sono ricchi di nuove foto e video dal set, come testimonia il nuovo di Henry Cavill su Instagram che ci mostra i suoi allenamenti per The Witcher 2, confermando la mole di lavoro che sta avvenendo per la produzione della seconda stagione. Ci aspettiamo a breve ulteriori novità anche da parte dei profili di Anya Chalotra e Freya Allan. Nell'attesa di scoprire la data d'uscita e nuove novità sulla seconda stagione, Netflix ha rivelato la sinossi ufficiale di The Witcher 2.

E voi? Non vedete l'ora di assistere alla seconda stagione di The Witcher? Fatecelo sapere nello spazio commenti!