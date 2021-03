The Witcher 2, delle nuove foto dal set anticipano un'importante location?

Continuano le riprese della seconda stagione di The Witcher, anche se ci si avvicina sempre più alla loro conclusione. Intanto però, ecco arrivare dei nuovi scatti dal set che farebbero pensare all'introduzione di un'importante location dei libri nei nuovi episodi.

Dalle foto condivise dal sito Redanian Intelligence scattate agli Arborfield Studios (che potete trovare anche nella nostra gallery) si potrebbe infatti azzardare che tutte e tre le location chiave del secondo romanzo della saga di Andrzej Sapkowski, Blood of Elves, Kaer Morhen, il Tempio di Melitele e Oxenfurt, saranno presenti nella seconda stagione della serie Netflix.

La supposizione che il set che vedete in foto possa effettivamente essere Oxencourt (l'unica mancante all'appello finora), tuttavia, deriva anche dalle voci di casting che sono circolate finora.

Due personaggi, in particolare, ci condurrebbero in quella direzione: la presenza di Sigismund Dijkstra, lo spymaster a capo dei dei servizi segreti di Redania, che nei libri Geralt incontra proprio a Oxenfurt, e il mago Rience, protagonista di un avvenimento chiave assieme a Geralt, che ha luogo per le strade della cittadina.

E anche se finora non si sa nulla sulla presenza di un altro personaggio connesso a Oxenfurt, la maga Philippa Eilhart, ciò non andrebbe a escludere la possibilità che l'ambientazione possa comunque essere introdotta e mantenere il suo ruolo prominente nella storia.

Voi cosa ne pensate? Sarà Così?

Ad ogni modo, per ora non resta che attendere i primi materiali promozionali di The Witcher 2 per scoprire qualcosa in più, e soprattutto ottenere conferme, su ciò che vedremo nei nuovi episodi.