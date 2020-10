The Witcher 2, nuove immagini dal set ci mostrano Henry Cavill come Geralt

Le riprese della seconda stagione di The Witcher sono attualmente in corso nel Regno Unito, e come spesso succede varie foto dal set stanno invadendo Internet. Dopo le straordinarie immagini dell'armatura di Geralt, ne sono spuntate di nuove sullo strigo interpretato da Henry Cavill.

L'attore è stato avvistato mentre girava un scena in solitaria, il che ci suggerisce che potrebbe essere alle prese con una scena di caccia. Come riporta Redanian Intelligence, lo show è attualmente in fase di produzione a Gordale Scar vicino a Malham, nel North Yorkshire e sembra che stia piovendo un bel po' da quelle parti, rendendo piuttosto complicate le operazioni di riprese. Nel frattempo, sembra che Freya Allan, la giovane attrice che interpreta Ciri, stesse girando in questo luogo questa settimana, suggerendo quindi alcune scene tra Ciri e Geralt siano state girate in questo luogo.

Le immagini che vi riportiamo di seguito non ci forniscono particolari informazioni a riguardo, ma se siete curiosi potete dargli comunque un'occhiata. Al momento non è chiaro quanto ancora proseguiranno le riprese. La stagione 2 di The Witcher dovrebbe essere pubblicata su Netflix nel 2021, ma resta da vedere se la pandemia ritarderà l'uscita al 2022. Staremo a vedere come si evolveranno le cose.