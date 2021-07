The Witcher 2: nuovi dettagli sul Geralt di Henry Cavill e i tanti personaggi inediti!

Durante il primo WitcherCon tenutosi nelle scorse ore, Netflix ha svelato l'atteso trailer di The Witcher 2 e svelato anche la data d'uscita e il titolo di tutti i nuovi episodi in arrivo sulla piattaforma a dicembre 2021.

Ma non solo: l'evento per festeggiare la celebre saga fantasy è stato lungo, e caratterizzato da diversi eventi salienti. Ad esempio, oltre ad un suggestivo video dal set che ha mostrato la fortezza di Kaer Morhen, il WitcherCon ha svelato anche il teaser e la data d'uscita di The Witcher: Nightmare of the Wolf, film d'animazione in arrivo sulla piattaforma di streaming ad agosto.

A proposito della seconda stagione di The Witcher, poi, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha condiviso i suoi pensieri sul rapporto tra Geralt e Ciri: “La prima stagione si conclude con quella che penso sia una delle scene più emozionanti che abbiamo girato, ovvero quella in cui Geralt e Ciri si ritrovano dopo essersi cercati per tutta la stagione. Sembra di vedere la figura di un padre e quella di una figlia, come se fosse tutto perfetto, peccato che non si siano mai incontrati prima. È stato davvero divertente iniziare la seconda stagione pensando che non fossero ancora una famiglia e chiedendoci cosa potessero fare per diventarlo. Da un lato abbiamo Geralt, che ha giurato di non aver bisogno di nessuno al mondo e poi gli viene presentata una ragazza, ora unicamente affidata a lui. E dall’altro abbiamo Ciri, che è abituata ad avere persone che si occupano di lei, ma scappa da tutti per un'intera stagione e poi le viene detto che Geralt si prenderà cura di lei. È stato davvero interessante iniziare la seconda stagione con due personaggi incerti su come stare e crescere insieme. Volevamo assicurarci che sembrasse una relazione autentica, che non fossero legati fin dall'inizio".

Sempre Lauren Schmidt Hissrich ha anticipato il ruolo di tantissimi nuovi personaggi che debutteranno nella seconda stagione: “Ci sono tanti nuovi personaggi che introdurremo nella seconda stagione. Vedremo Dijkstra per la prima volta e una sorta di Regno di Redania. So che molti fan sono entusiasti di incontrare Philippa per la prima volta, Codringher e Fenn, Rience, Nenneke. Ci sono così tanti nuovi personaggi, ma devo dire che Vesemir è quello che non vedo l'ora che il nostro pubblico incontri. Vesemir è parte integrante della storia che stiamo raccontando in questa stagione. Ovviamente stiamo tornando a Kaer Morhen per la prima volta e, in una stagione in cui Geralt diventa padre di Ciri, ci sembrava molto importante mostrare chi fosse la sua figura paterna. Ci ritroviamo quindi con una storia multigenerazionale, in quanto anche Vesemir e Ciri hanno una storia, e questo ci porta a pensare che tutti questi personaggi sono fatti per interagire e imparare l'una dall'altro e combattere l'uno con l'altro”.

Infine, il protagonista Henry Cavill ha commentato il viaggio di Geralt di Rivia: “Ho interpretato la prima stagione in modo libero, vedevamo Geralt nelle terre selvagge e senza obbligatoriamente dover intraprendere grandi dialoghi. Ho pensato che fosse meglio fare la parte dell'uomo che parla poco e che sembra stia pensando tanto. Questa era l'intenzione, ma poi, una volta entrato in contatto con Ciri e con i Witcher, ho pensato che avrei dovuto farlo parlare di più, lasciare che fosse prolisso, filosofico e intellettuale come veramente è. Non è solo un grosso vecchio bruto dai capelli bianchi”.

Quali sono le vostre aspettative su The Witcher 2? Ditecelo nei commenti!