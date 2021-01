The Witcher 2: un nuovo attore si aggiunge al cast! Ecco di chi si tratta

Secondo quanto riferito da fonti molto vicine alla produzione di The Witcher, la seconda stagione della serie Netflix ci presenterà Re Henselt, monarca di Kaedwen. Questo personaggio dovrebbe essere familiare a chiunque abbia letto i romanzi o, più probabilmente, a chiunque abbia giocato a The Witcher 2: Assassins of Kings di CD Projekt Red.

Secondo il sito Redanian Intelligence, che storicamente ha una discreta esperienza sul mondo di The Witcher, per questo ruolo è stato scelto l'attore Edward Rowe. Si tratta di un interprete relativamente poco conosciuto, che fin qui ha preso parte solo a pochissime produzioni, tra cui il dramma Bait del 2019. Questa non è di certo la prima volta che la produzione di The Witcher sceglie attori che fin qui sono poco conosciuti.

Intanto nonostante il grave infortunio riportato da Cavill la produzione della serie Netflix prosegue a pieno ritmo. L'interprete di Geralt di Rivia è ritornato sul set per termine le scene girate a Kaer Morhen. Sembra dunque che presto terminerà la produzione della seconda stagione di The Witcher ma, ancora non è chiaro quando questo verrà rilasciato. E' improbabile pensare che la serie possa arrivare sulla piattaforma streaming prima del prossimo autunno.

In attesa di scoprire come andranno le cose, leggete il nostro approfondimento sulla storia tormentata tra Geralt e Yennefer