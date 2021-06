The Witcher 2, il nuovo teaser trailer anticipa la morte di un importante personaggio?

È approdato online nelle scorse ore un secondo teaser trailer per The Witcher 2, atteso prosieguo della storia di Geralt di Rivia interpretato da Henry Cavill, e proprio in questo filmato diffuso da Netflix sembrerebbe esserci una velata anticipazione sulla morte di uno o più protagonisti dei nuovi episodi dello show.

Praticamente tutto il teaser trailer è incentrato sulla figura di Geralt, a differenza del primo dedicato invece a Ciri, e anche se non si vede molto delle nuove ambientazioni o delle nuove sequenze d'azione con lo Strigo protagonista, una scena in particolare ha fatto drizzare le orecchie ai fan più sfegatati, che hanno cominciato a farsi qualche domanda sull'evoluzione della storia della seconda stagione.



La scena in questione mostra dei medaglioni di Witcher caduti appesi a un albero, il che implica che almeno uno di questi Witcher dovrebbe morire nel corso della nuova stagione. Resta da capire quale personaggio sarà, se una delle nuove e importanti new entry o qualcuno di secondario. Le speculazioni sono ovviamente già cominciate e tra i nomi più quotati ci sono Eskel, Leo Bonhart e Vesemir, ma attualmente non c'è alcuna scena che suggerisca che si tratti di uno di questi personaggi.



Vi ricordiamo che The Witcher 2 approderà su Netflix entro la fine del 2021. Fateci ovviamente sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.