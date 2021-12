The Witcher 2, parla la showrunner della serie Netflix: 'Geralt sarà vulnerabile'

Dopo aver dato un'occhiata al nuovo video promozionale di The Witcher 2, vi riportiamo le recenti dichiarazioni della showrunner Lauren Schmidt Hissrich circa i nuovi attesissimi episodi della popolare serie fantasy di Netflix con protagonista il Geralt di Rivia di Henry Cavill.

“In questa stagione i fan vedranno il lato vulnerabile di Geralt", ha affermato la showrunner della serie. "Lo vedranno alle prese con il rapporto coi suoi 'fratelli' witcher e soprattutto nella parte di 'padre' per Ciri." Queste dinamiche si verranno a creare perché, come vi abbiamo anticipato nella nostra recensione in anteprima di The Witcher 2, Geralt assumerà con riluttanza un ruolo paterno per Ciri dal momento che avrà il dovere di proteggerla: e quando la stagione prende il via, Geralt e Ciri sono in viaggio verso il remoto castello dei Witcher, Kaer Morhen, dove la principessa può ricevere un addestramento adeguato che la prepari ad affrontare le insidie future.

Ma non aspettatevi solo lunghe sessioni di addestramento, dato che già dal primo episodio la showrunner promette che ne vedrete delle belle ... e delle bestie. "La prima puntata è una sorta di La bella e la bestia horror. E' una puntata molto basata sulla suspense e sull'orrore, anche in modo abbastanza pesante". Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che The Witcher 2 uscirà su Netflix dal 17 dicembre prossimo: come da tradizione, tutti gli episodi saranno disponibili immediatamente per gli abbonati.