The Witcher 2, parla Vesemir! La nostra intervista a Kim Bodnia

Abbiamo intervistato Kim Bodnia, l'attore danese che dà il volto al personaggio di Vesemir nella seconda stagione di The Witcher che ha debuttato da pochi giorni su Netflix. Bodnia ci ha raccontato di come ha imparato a conoscere l'universo di The Witcher per interpretare al meglio il witcher più esperto.

Nella videointervista che trovate in testa all'articolo, Kim Bodnia ha rivelato che il suo primo approccio al mondo di The Witcher è avvenuto tramite la saga videoludica: "Ho comprato il gioco appena è uscito, ovviamente. Ho 4 figli ed erano tipo: 'Questo! Prendi questo!'. Lo dicono sempre in realtà, ma questo gioco era incredibile, su un altro livello. Mi sedevo con loro mentre giocavano ed ero così preso".

Bodnia ha ammesso di essersi appassionato subito al videogioco, che per lui ha rappresentato un valido supporto per imparare a conoscere l'universo creato dalla penna di Andrzej Sapkowski: "Mi sono appassionato prima al videogioco. Non volevo deludere i videogiocatori, perché questo è anche il mio mondo" ha affermato l'attore, rivelando che è proprio grazie ai videogame che ha potuto studiare i personaggi e le loro abilità, entrando a pieno nell'immaginario di The Witcher.

"I libri sono troppi e sono lunghissimi" ha aggiunto Bodnia. "Li ho dovuti ascoltare in forma di audiolibri mentre cucinavo. Gli altri membri del team sono appassionati dei libri, quindi anch'io dovevo avere quel tipo di conoscenza".

A proposito dei libri di Sapkowski, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha recentemente rivelato che The Witcher non andrà oltre i libri, rispettando la saga letteraria alla quale lo show si ispira.

Entrando nel merito della stagione 2 di The Witcher, Bodnia ha aggiunto: "La famiglia dei Witcher sta andando a picco. Abbiamo modo di vedere un Vesemir diverso da quello del gioco, perché ci è permesso entrare nei suoi sentimenti. E' stato molto emozionante. Questa stagione è molto oscura e vedrete i vostri adorati personaggi essere molto forti, ma anche deboli. Ma insieme, come una famiglia, penso e spero che sopravvivremo".

