The Witcher 2, perché Ranuncolo è in prigione nel nuovo trailer della serie Netflix?

Nella giornata di ieri è arrivato a sorpresa il nuovo trailer di The Witcher 2, prossima stagione della fortunata serie fantasy di Netflix con Henry Cavill, e alcuni fan non hanno potuto fare a meno di chiedersi: perché Ranuncolo è in prigione?

Sebbene il trailer della seconda stagione di The Witcher taccia completamente sui motivi della detenzione dell'amatissimo cantastorie, i fan della saga letteraria di Andrzej Sapkowski potrebbero avere qualche idea in proposito: ad esempio nel romanzo "La dama del lago", Ranuncilo viene portato nella città di Toussaint dopo essere stato (un po' ingiustamente) condannato a morte a causa della sua nuova attività di gioielliere. Il cacciatore di streghe Menge contesta la ricchezza che il cantastorie ha accumulato così rapidamente, cosa che porta le guardie ad arrestarlo. Il povero Ranuncolo rimarrà a marcire in una cella di prigione per un periodo di tempo indeterminato prima che Ciri e Geralt arrivino a salvarlo, in modo che il bardo possa accompagnarli a trovare il suo amico nano, Zoltan.

Chiaramente non è detto che la serie debba per forza aver adattato alla lettera quel passaggio dei romanzi di Sapkowski, ma le possibilità sono buone: va ricordato inoltre che, sebbene Geralt e Ranuncolo abbiano intrattenuto una relazione d'amicizia molto divertente per la maggior parte della prima stagione di The Witcher, il loro viaggio si è concluso su una nota dolente verso la fine della storia, dato che nell'episodio 6, "Specie rara", Geralt maledice Ranuncolo per tutte le sue disgrazie dopo essere stato ferito sentimentalmente da Yennefer: il bardo, colpito dalle parole del witcher, lascia la festa di Geralt e scompare per il resto della prima stagione. Come pensate che proseguirà la loro storia? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che i nuovi episodi della serie arriveranno su Netflix dal 17 dicembre. Per altre letture, ecco tutto quello che sappiamo su The Witcher 2.