The Witcher 2: i personaggi che devono assolutamente comparire nella prossima stagione

L'attesa sembra non finire mai per assistere alla seconda stagione di The Witcher, serie televisiva originale Netflix ideata da Lauren S. Hissrich come adattamento della saga di libri di Geralt di Rivia, scritta da Andrzej Sapkowski. Oggi vogliamo parlarvi di quali personaggi desidereremmo vedere nel corso dei prossimi episodi della serie.

Abbiamo già visto insieme che la serie TV di The Witcher è stata candidata ai Saturn Awards, ma è il momento di trattare alcuni dei nostri desideri riguardo a come si evolverà la storia dello show, e di quali figure dovrebbero assolutamente comparire in futuro.

Visenna

Apparsa per pochi istanti nel corso del primo arco narrativo, vorremmo davvero vederne di più di Visenna (interpretata da Frida Gustavsson), la madre di Geralt. La sua storia è molto importante, e crediamo che scoprire bene il suo passato sarebbe un modo perfetto per approfondire il personaggio dello strigo.

Keira Metz

Qui invece parliamo di un personaggio ancora non apparso nello show televisivo con Henry Cavill come protagonista. Maga e consigliera del Re di Temeria, Keira Metz sicuramente sarebbe una figura chiave interessante da esplorare per qualche arco narrativo della seconda stagione.

Philippa Eilhart

Chiudiamo le donne che vorremmo vedere con lo splendido personaggio di Philippa Eilhart, maga molto potente di Redania, in grado di trasformarsi in gufo. Ci piacerebbe vederla avere a che fare con Geralt, in alcune dinamiche che potrebbero essere esplosive.

Vizimir II il Giusto

Se ci sarà Philippa, dovrà esserci per forza anche il suo re di cui era consigliera, ovvero Vizimir II il Giusto. Il sovrano di Redania potrebbe avere una parte importante nella battaglia contro la terribile avanzata Nilfgaardiana.

Zoltan Chivay

Infine, quanto ci piacerebbe vedere anche il nano Zoltan, uno dei veterani di guerra del conflitto contro Nilfgaard e grande amico del nostro Geralt. Personaggio dall'indole unica e dal carattere ragionevole e pragmatico, ma anche ironico, sarebbe la perfetta aggiunta al cast.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo ai 5 motivi per cui Henry Cavill è un grande Geralt di Rivia nella serie TV Netflix The Witcher, la palla passa a voi: chi vorreste vedere nella seconda stagione di The Witcher tra i personaggi non ancora apparsi? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!