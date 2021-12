The Witcher 2, la PETA attacca Netflix: cosa è successo sul set dello strigo?

Da quando è uscita la nuova stagione di The Witcher, non si sono spese che belle parole sui miglioramenti apportati rispetto alla precedente. Eppure, dal punto di vista dello sfruttamento di animali veri sul set, le cose non sono cambiate, tanto che ora un comunicato della PETA fa tremare la terra sotto i piedi della terza stagione in arrivo.

Con grande felicità per i fan, non abbiamo fatto in tempo a concludere la nuova stagione su Geralt di Rivia e a veder rivelate le parentele di Ciri in The Witcher in un colpo di scena finale che ha del clamoroso, che già era stata annunciata e messa in pre produzione una terza stagione di The Witcher. Gran parte delle recensioni di pubblico e critica sono state semplicemente entusiastiche, pur con qualche delusione per le scene tagliate di The Witcher. Ma ora, la principale organizzazione statunitense per la difesa degli animali dentro e fuori dal set, la PETA, sembra aver molto a che ridire.

Con la mission programmatica di mettere fine alla crudeltà e allo sfruttamento degli animali in ogni sua forma che possa essere evitata con l’impiego di altri mezzi, l’organizzazione ha rilasciato una dichiarazione questa settimana che condanna lo spettacolo per l'utilizzo di animali vivi anziché ricrearli in CGI, come fatto d’altronde per i numerosissimi mostri in The Witcher 2. L'organizzazione ha altresì invitato il pubblico a boicottare la visione della serie.

Questo il comunicato: “The Witcher di Netflix ha un problema mostruoso, in quanto i produttori apparentemente hanno scelto mostruosamente di sfruttare un lemure vivo e scimmie scoiattolo, tra gli altri animali, invece di utilizzare immagini moderne e umane generate al computer. L'industria dell'intrattenimento in genere separa prematuramente questi animali dalle loro madri e contrasta i loro bisogni istintivi di esplorare, scegliere compagni, allevare piccoli e nutrirsi, motivo per cui il pubblico gentile dovrebbe saltare The Witcher e invece lanciare una moneta per i numerosi film e spettacoli che presentano solo artisti umani volenterosi”.

Questa non è la prima volta che PETA è scontenta dell'uso di animali vivi nelle produzioni televisive: da molto tempo e soprattutto nell’ultimo periodo sta tenendo d’occhio Hollywood. Il mese scorso ha condannato l'uscita di Clifford – Il Grande Cane Rosso, nonostante il personaggio titolare fosse completamente CGI, a causa degli altri animali vivi che sono inclusi nel film. Prima di ciò, la PETA ha inviato un messaggio a Reese Witherspoon e Mindy Kaling prima di girare l'attesissimo terzo capitolo di Legally Blonde chiedendo di prendere in considerazione l'idea di tenere fuori dal film i cani dei fornitori commerciali.

Per ora non c’è stata alcuna risposta ufficiale da parte della produzione e non c’è dunque ragione di temere, almeno nel breve periodo, una cancellazione o comunque un posticipo per la terza stagione. D’altronde però questa storia potrebbe avere dei contraccolpi e portare la produzione, generalmente attenta sul set, a cambiare tattica per quanto riguarda gli animali in scena. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!