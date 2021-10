The Witcher 2, un piccante rumor sui nuovi episodi vede protagonisti Geralt e...?

Sembra che la seconda stagione di The Witcher sarà piena di sorpresa, e una in particolare potrebbe riguardare un cambiamento nella natura del rapporto tra il protagonista Geralt di Rivia e un altro personaggio della saga.

Secondo quanto riportato dal sito Redanian Intelligence, infatti, parrebbero confermate le speculazioni partite da una foto della seconda stagione di The Witcher in cui si vedrebbe Triss Merigold (Anna Shaffer) prendere la mano di Geralt (Henry Cavill) nelle sue.

Detta così sembrerebbe più un pettegolezzo di una pagina di gossip che altro, ma i fan di The Witcher sapranno già che i due sono più che semplici amici nei giochi della saga, e che anche nei libri hanno avuto occasione di conoscersi "in maniera più approfondita", seppur per brevissimo tempo.

Per questo in molti si chiedevano se nella serie Netflix l'incontro tra i due nella prima stagione avrebbe poi portato ad altro, e a quanto pare a Kaer Mohren vi sarà un riavvicinamento che li porterà ad andare a letto insieme. Vi dovrebbe dunque essere una scena di sesso tra i due, ma va precisato che Geralt sarà del tutto ignaro del fatto che Yennefer sia sopravvisuta alla Battaglia di Sodden Hill.

Quello che invece resterebbe ancora nel reame delle speculazioni è la possibilità che Triss sia già al corrente del destino di Yennefer, e abbia comunque deciso di non rivelarlo a Geralt.

Se così fosse, la strategia per avvicinarsi allo strigo sarebbe in linea con il suo comportamento nei libri e nei videogiochi, dove in alcune occasioni ha usato anche la magia o ha approfittato della temporanea amnesia di Geralt per avvicinarsi ulteriormente a lui.

Per scoprire cosa accadrà nello show dovremo aspettare il 17 dicembre, giorno del debutto della seconda stagione su Netflix, mentre sappiamo già che The Witcher avrà una terza stagione.