The Witcher 2, ecco quali saranno le premesse del primo episodio

Lauren Schmidt Hissrich, showrunner della serie Netflix The Witcher, ha raccontato le premesse della première della seconda stagione, che vedrà nuovamente protagonista Henry Cavill. La prima stagione non era caratterizzata da una narrazione tradizionale ma da ben tre linee temporali che a loro volta convergevano tra loro.

La maggior parte degli episodi era basata, in parte, sulle prime due raccolte di racconti a firma di Andrzej Sapkowski. I fan erano convinti che il resto della serie si basasse sui restanti romanzi di The Witcher; tuttavia non sarà proprio così. Ricordiamo inoltre che Netflix è già al lavoro per The Witcher 3.

In un recente post pubblicato da Netflix, la showrunner di The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich, ha parlato del primo episodio della stagione 2. Secondo le sue parole l'episodio sarà basato sul racconto A Grain of Truth, presentato nella prima raccolta di racconti, The Last Wish. E come molte storie del franchise di The Witcher, si tratta di una versione distorta e contorta di una fiaba classica, in particolare La Bella e la Bestia. Ora bisognerà scoprire come lo show adatterà il racconto.

Nel video in calce alla news potete ascoltare direttamente le parole di Hissrich sull'inizio di The Witcher 2.



Ecco la sinossi della seconda stagione:"Convinto che la vita di Yennefer sia stata persa nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, la casa d'infanzia di Kaer Morhen. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, lui deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere che possiede all'interno".

