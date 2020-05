The Witcher 2: la produzione può ripartire, luce verde per la serie con Henry Cavill

Gli attori della seconda stagione di The Witcher possono posizionarsi sul set, i personaggi possono sguainare le spade, le telecamere possono accendersi, la kikimora di scena può essere liberata, silenzio e... azione!

Succederà più o meno questo in quel di Londra, visto che le produzioni interrotte in Gran Bretagna a causa della pandemia hanno avuto l'ok per ripartire. A segnalarlo è il The Guardian, che riporta anche come siano state stilate delle linee guida ben precise dalla British Film Commission e la British Film Institute, per scongiurare il più possibile il contagio tra le professionalità coinvolte.

Sarà quindi fondamentale il distanziamento sociale, ma ci saranno anche dei corsi di preparazione appositamente studiati per la sicurezza e misurazione della temperatura obbligatoria. Verosimilmente ciò riguarderà tutti i lavoratori coinvolti, a partire dai registi e dagli attori fino all'ultima controfigura di Lupo Mannaro. La decisione di riprendere la lavorazione spetta comunque alle singole produzioni, anche se è probabile che per quanto riguarda una serie come The Witcher tutti saranno già ai blocchi di partenza , pronti per dare il meglio in vista della tanto attesa seconda stagione.

Se i nuovi regolamenti influenzeranno in maniera negativa le tempistiche, per il momento non è dato saperlo. Non è l'unico progetto ad alto budget ad aver avuto il semaforo verde, visto che anche The Batman può riprendere.