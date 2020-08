The Witcher 2: la produzione della serie Netflix è già ripartita

The Witcher è uno dei più grandi successi di Netflix e sono in molti ad attenere una seconda stagione, per questo gli attori, i registi e i membri della troupe non vedevano l'ora di tornare sul set: sembra che finalmente il loro desiderio sia stato esaudito e che Geralt sia tornato ad affilare le sue preziose spade sul set.

Le foto della showrunner Lauren Hissrich ci avevano già dato conferma dell'effettivo ritorno di alcuni professionisti, ma la data di inizio riprese era stata fissata al 17 agosto. Ma perché aspettare se tutto è pronto e se le misure di sicurezza lo consentono?

Ad annunciare il lieto evento è il regista Stephen Surjik, attraverso una foto postata su Instagram per la quale dichiara: "Mancano 3 minuti all'accensione e al decollo per la nostra seconda avventura con The Witcher Stagione 2. Sono tutti molto cauti ma di buon umore. State guardando il nuovo sistema di comunicazione anti-Covid: riduce il contatto tra i membri della crew. Grazie a Matt, Kelly, Lauren e Netflix".

Sembra che il dispositivo permetta a tutte le professionalità coinvolte di evitare contatti ravvicinati, favorendo il lavoro in sicurezza. Se tutto è andato come previsto in quei tre minuti, significa che Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra e tutti gli altri potrebbero già aver avuto modo di ritornare nei personaggi e di portare a casa i primi risultati. Purtroppo è probabile che le riprese di The Witcher durino fino al 2021 e quindi dovremo ancora attendere molti mesi prima di una release, ma la notizia della ripartenza è già qualcosa di positivo: tutto sta andando secondo i piani!